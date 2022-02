Ue: Dreosto (Lega) in missione a Washington, "rafforzare rapporti transatlantici" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La missione sarà anche l'occasione per stringere ancora di più i rapporti tra la Lega e gli Stati Uniti; sono previsti incontri all'International Republican Institute e altri think tank come Atlantic Council and German Marshall Fund per uno scambio di idee, posizioni e idee sulle recenti vicende in Ucraina, sulla situazione a Taiwan e sulla cooperazione transatlantica. Un'opportunità per riaffermare la nostra vicinanza a Washington e il nostro posizionamento strategico che è - in maniera ineludibile - ancorato ai valori occidentali e alla Nato," commenta Dreosto. (Beb)