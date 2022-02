India: Karnataka, ucciso un attivista indù, un ministro accusa “scagnozzi musulmani” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato del Karnataka, nell’India sud-occidentale, con capitale Bangalore, è da settimane al centro dell’attenzione per la questione del velo islamico nelle scuole, all’esame della sua Alta corte, dopo che una direttiva statale ha vietato di indossare negli istituti di istruzione “abiti che disturbano l’uguaglianza, l’integrità, il diritto e l’ordine pubblico”. Nello Stato, che conta più di 60 milioni di abitanti, l’induismo è la religione più diffusa, con una quota di oltre l’80 per cento, seguita dall’Islam col 12 per cento circa. (Inn)