Azione: Salvini, Calenda cambia spesso idea

19 luglio 2021

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, replica con sarcasmo al neo segretario di Azione, Carlo Calenda, che ha subordinato il dialogo con la Lega all'accettazione dell'europeismo e alla trasformazione in un partito popolare. "Calenda? Che carino, che simpatico. Parliamo di temi concreti, Calenda è stato eletto con il Pd, poi ha mollato il Pd, cambia abbastanza spesso idea, invece la Lega è la Lega, e fa la Lega", ha spiegato. "Calenda si presenterà al voto popolare, vediamo quanti cittadini gli daranno la fiducia, però - ha chiarito Salvini, ospite di "24 Mattino", su Radio 24 - io non do lezioni in casa altrui, mi sembrerebbe arrogante. Calenda dialoghi con chi vuole, parliamo di fatti, di pace fiscale, di lavoro". (Rin)