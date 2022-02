Ue: ministri Agricoltura, ruolo più forte sostenibilità per sicurezza alimentare in commercio internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dell'Agricoltura dell'Unione europea oggi hanno chiesto che le considerazioni sulla sostenibilità abbiano un ruolo più importante quando si tratta di definire standard di sicurezza alimentare per il commercio internazionale. Nelle conclusioni approvate al Consiglio Agricoltura e pesca, i ministri hanno riconosciuto il ruolo cruciale della Commissione del Codex Alimentarius (Cac) nel facilitare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili e hanno riaffermato l'impegno dell'Unione a mantenere standard elevati e pratiche eque. Hanno inoltre evidenziato la volontà dell'Ue di esplorare, insieme ai suoi partner, tutti i modi pragmatici per integrare le considerazioni sulla sostenibilità nel lavoro del Cac, in linea con gli impegni assunti dai suoi membri a livello internazionale. (segue) (Beb)