Ue: ministri Agricoltura, ruolo più forte sostenibilità per sicurezza alimentare in commercio internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle sue conclusioni, il Consiglio ha riconosciuto il lavoro essenziale del Cac nel garantire che i prodotti alimentari importati nell'Ue rispettino i più elevati standard di sicurezza possibili. Tuttavia, ha riconosciuto la necessità che il Cac si evolva in risposta ai recenti sviluppi, comprese le crescenti sfide ambientali e le mutevoli aspettative dei consumatori in merito a salute, cibo e nutrizione. I ministri hanno inoltre invitato il Cac a migliorare il coordinamento della definizione degli standard tra le organizzazioni internazionali e intergovernative come l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (Iso). Il Consiglio ha evidenziato il contributo dell'Ue e degli Stati membri in termini di fornitura di competenze scientifiche nell'ambito dei comitati di esperti che sostengono il lavoro del Cac e ha invitato gli Stati membri a continuare a fornire tale sostegno. (Beb)