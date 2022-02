+ Trasporti: Giovannini, 1,6 miliardi per completamento Metro C di Roma +

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Ho scritto al sindaco Gualtieri proponendo uno stanziamento di 1,6 miliardi per il completamento della Metro C". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, a margine del convegno "Italia-domani" sul Pnrr all'Auditorium Parco della Musica di Roma. A questo si aggiunge "un ampio investimento per la tramvia Termini-Vaticano-Aurelio. È una testimonianza di attenzione e importanza per la Capitale ma in realtà un'occasione di sviluppo per tutto il Paese", ha aggiunto. (Rer)