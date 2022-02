Slovacchia: nuovi piani di sviluppo ministero Difesa fissano obiettivi per il 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi piani di sviluppo del ministero della Difesa slovacco fissano gli obiettivi per il 2035. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Tasr”. Il dicastero sottolinea che una delle precondizioni per assicurare la difesa del Paese è l’allocazione prevedibile e di lungo termine di risorse finanziarie sufficienti e il loro uso trasparente ed efficiente. Tra gli obiettivi contenuti nei piani ci sono: il completamento delle brigate pesanti meccanizzate, la riorganizzazione dell’aviazione secondo i bisogni connessi alle nuove tecnologie introdotte e la creazione di unità specializzate in operazioni cibernetiche. Il ministero della Difesa ha presentato il materiale, che ora sarà sottoposto a un esame interministeriale, in vista della sua futura approvazione da parte dell’esecutivo e del Parlamento. Il titolare del dicastero, Jaroslav Nad, ha spiegato che il 2024 sarà l’anno a partire dal quale la Slovacchia allocherà il 2 per cento del Pil alla difesa. (Vap)