Libia-Algeria: presidente parlamento Saleh discute con controparte algerina situazione politica

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, ha incontrato la controparte algerina, Ibrahim Boughali, presidente dell'Assemblea popolare nazionale (camera bassa del parlamento, Apn), a margine dei lavori della quarta conferenza del Parlamento arabo in corso al Cairo. Lo ha reso noto Abdullah Blihaq, portavoce ufficiale del parlamento libico in un post sulla sua pagina Facebook affermando che "l'incontro ha affrontato le relazioni bilaterali tra i due Paesi fratelli e gli ultimi sviluppi della situazione politica in Libia". "Il presidente dell'Assemblea popolare algerina ha affermato il sostegno del Paese alla Libia per uscire dalla crisi attuale attraverso il dialogo e la riconciliazione nazionale", ha aggiunto Blihaq.(Res)