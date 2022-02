Spagna: nel 2021 industria calcestruzzo cresce del 10 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria del calcestruzzo in Spagna ha chiuso il 2021 con una produzione provvisoria di circa 25 milioni di metri cubi, il 10 per cento in più rispetto al 2020. Lo ha annunciato il presidente dell'Associazione nazionale spagnola dei produttori di calcestruzzo (Anefhop), Carlos Raich, in un'intervista al quotidiano "El Economista", chiarendo che questo aumento, tuttavia, deve essere contestualizzato, dato che nel 2020 c'era stato oltre un mese di blocco totale delle attività per la pandemia di coronavirus. Le previsioni dell'industria per il 2022 rimangono positive (ci si aspetta un aumento del 5 per cento), anche se sono soggette a una grande incertezza. "Non sappiamo davvero se vedremo l'impatto dei fondi Next Generation Eu sul nostro settore", ha avvertito il presidente dell'Anefhop. Con 25 milioni di metri cubi consumati nel 2021, l'industria del calcestruzzo torna così ai livelli pre-pandemici del 2019, e rimane significativamente al di sopra degli anni peggiori per il settore, il 2013 e il 2014, quando aveva raggiunto appena 16 milioni di metri cubi. Tuttavia Raich ricorda che questo volume rappresenta solo il 27 per cento di quello registrato nel 2006, quando era stato di ben 95 milioni di metri cubi. (Spm)