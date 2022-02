Bolivia: in sciopero della fame ex presidente Anez denuncia "torture psicologiche" in carcere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rispetto delle condizioni sanitarie e carcerarie di Anez è tema inserito nell'agenda dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza della giustizia, Diego Garcia Sayan. Il funzionario, che secondo alcune anticipazioni di partiti e organizzazioni avrebbe dovuto incontrare la stessa ex presidente, si è riunito con la figlia ricevendo da questa informazioni sulle violazioni e irregolarità nei processi di esecuzione anticipata della pena, oltre che delle garanzie costituzionali. "Abbiamo parlato della parte legale come quella dell'ingerenza, la maniera in cui mia madre ha assunto la presidenza, l'interferenza politica nel sistema giudiziario e il tema del trattamento umano riservato a mia madre", ha detto Carolina Ribera al termine di un colloquio di un'ora e mezza. (segue) (Brb)