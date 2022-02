Bolivia: in sciopero della fame ex presidente Anez denuncia "torture psicologiche" in carcere (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta del primo dei tre procedimenti aperti a carico dell'ex senatrice per fatti legati alla crisi istituzionale di fine 2019, che supera la fase istruttoria. Anez deve nello specifico rispondere dell'iter che ha portato a proclamarla a presidente ad interim, nel novembre del 2019: dopo la fuga dal Paese di Evo Morales, accusato di aver vinto in modo fraudolento le presidenziali di un mese prima, Anez si è proclamata prima speaker del Senato, quindi capo dello Stato, con un'Assemblea orfana di due terzi del partito di maggioranza, Mas (Movimento per il socialismo). L'ex presidente, riassumono i media locali, rischia fino a dodici anni di carcere. (segue) (Brb)