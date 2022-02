Spagna: sondaggio, il 58 per cento cittadini teme Vox possa far parte del governo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 58,9 per cento degli spagnoli hanno paura o sono preoccupati che il partito di estrema destra Vox possa far parte del governo nazionale. È quanto emerge da un sondaggio condotto da 40dB per il quotidiano "El Pais". Questo timore varia a seconda del partito di riferimento passando dal 95,3 per cento di Unidas Podemos al 32,8 per cento del Partito popolare (Pp). Lo studio si basa su 2 mila interviste online realizzate tra il 27 gennaio e il primo febbraio all'inizio della campagna regionale in Castiglia e Leon, dove i popolari sono riusciti ad affermarsi ma senza ottenere una maggioranza assoluta. Secondo il sondaggio, il 42 per cento degli spagnoli crede che Vox debba essere trattato come qualsiasi altro partito, ma il 47,6 per cento è a favore di una sorta di "cordone sanitario". Per il 21,1 per cento alla formazione guidata da Santiago Abascal non dovrebbe essere permesso di entrare in un ipotetico governo, mentre l'11,6 per cento è a favore della messa in stato di illegalità. Quando è stato chiesto agli intervistati di definire ideologicamente Vox, la parola più ripetuta è stata "fascista" (28,5 per cento), seguita da "nazionalista spagnolo" (15,2 per cento), "patriottico" (12,1 per cento) e "xenofobo" (10 per cento). (Spm)