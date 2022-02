Costa Rica: da oggi necessario visto in ingresso per cittadini venezuelani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Costa Rica ha reso noto che da oggi, lunedì 21 febbraio, i cittadini venezuelani che desiderano entrare nella Paese dovranno richiedere un visto. Il documento, fa sapere la Direzione generale migrazione, serve per ordinare e regolare la migrazione dai paesi di origine alla Costa Rica, vuoi per transito, vuoi per destino finale". Le autorità chiederanno inoltre un visto per il transito dei cittadini cubani e nicaraguensi che arrivano negli aeroporti costaricani, al "fine di assicurare ce le diverse aerolinee con destino finale a Europa e Stati Uniti possano muovere queste persone straniere in modo sicuro". La strategia risponde a un cambio "nelle dinamiche di mobilità di queste nazionalità attraverso le diverse frontiere aeree, terrestri e marittime". (segue) (Mec)