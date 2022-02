Ucraina: Salvini, dialogo fondamentale con Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Russia "il dialogo è per me fondamentale, ma poi finisco sui giornali come ‘amico di Putin’. Semplicemente non vorrei regalare la Russia alla sfera di influenza cinese". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a “24 Mattino” su Radio24. “Draghi si sta muovendo in prima persona sulla questione Ucraina, negli anni siamo retrocessi da tutti gli scenari dove eravamo protagonisti, speriamo di recuperarne con lui", ha aggiunto. (Rin)