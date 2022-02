Difesa: Polonia, possibile aumento dei soldati Usa nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti potrebbero inviare ulteriori unità militari in Polonia. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri polacco, Pawel Jablonski, nel corso di un'intervento all'emittente radiofonica nazionale. "Siamo in costante contatto con gli Stati Uniti in merito al rafforzamento delle capacità operative non solo della Polonia, ma anche di altri Paesi sul fianco orientale della Nato. Inoltre, parliamo continuamente di aumentare la presenza militare statunitense. È molto probabile che avremo un maggiore numero di unità regolari sul nostro territorio, almeno temporaneamente", ha detto Jablonski. (Vap)