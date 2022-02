Governo: Salvini, non c’è rischio guerriglia nella maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Non c'è il rischio di guerriglia della maggioranza, se si lavora non c'è tempo per litigare. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a “24 Mattino” su Radio24. “Ora abbiamo altre scadenze, se il Parlamento riesce a migliorare qualche provvedimento bene venga", ha poi aggiunto. (Rin)