Ue: oggi al Consiglio Affari esteri focus su crisi Ucraina, Bosnia e colloqui con omologhi del Golfo

18 ottobre 2021

- I ministri degli Affari esteri discuteranno degli ultimi sviluppi relativi all'incremento delle forze militari russe ai confini dell'Ucraina e terranno una discussione sulla situazione della sicurezza europea. Alla riunione l'Italia sarà rappresentata dal titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. Il 24 gennaio scorso il Consiglio ha approvato conclusioni sulla questione, in cui sottolinea che i tentativi della Russia di ricreare linee di divisione nel continente europeo compromettono le basi e i principi fondamentali su cui si fonda la sicurezza europea e ribadisce il suo fermo e completo sostegno all'Ucraina. Durante la prima colazione, i ministri degli Affari esteri dell'Ue terranno uno scambio informale con l'omologo ucraino Dmytro Kuleba. In seguito, il focus si sposterà sulla lotta ai cambiamenti climatici e l'incoraggiamento di un'azione ambiziosa per il clima, due tematiche sono al centro delle iniziative dell'Ue nel quadro delle sue relazioni esterne. Con il Green Deal europeo, l'Ue ha rinnovato il proprio impegno a fungere da modello, affermandosi come leader mondiale nella politica e nell'azione per il clima. L'Ue collabora con i partner globali per consolidare l'impegno internazionale in materia di clima, dando l'esempio a livello mondiale e sostenendo gli sforzi e le iniziative internazionali. Al termine di questa sessione, il Consiglio dovrebbe adottare conclusioni sulla diplomazia climatica. (segue) (Beb)