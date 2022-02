Ue: oggi al Consiglio Affari esteri focus su crisi Ucraina, Bosnia e colloqui con omologhi del Golfo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio esaminerà anche la situazione in Bosnia-Erzegovina, un Paese che sta affrontando una delle più gravi crisi politiche dalla fine del conflitto armato nel 1995. Il 18 ottobre scorso il Consiglio ha ribadito l'impegno inequivocabile dell'Ue a favore dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'unità della Bosnia e ha espresso profondo rammarico per il protrarsi della crisi politica nel paese e ha condannato il blocco delle istituzioni statali. L'11 febbraio l'alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ha invitato tutti i leader della Bosnia-Erzegovina a riprendere un dialogo serio e significativo al fine di garantire una soluzione sostenibile e a lungo termine dell'attuale crisi politica nel Paese. Fra gli altri punti all'ordine del giorno, i ministri degli Affari esteri faranno il punto sugli ultimi sviluppi internazionali, compresa la situazione in Mali. Il Consiglio "Affari esteri" sarà presieduto da Josep Borrell. Imfine, i ministri degli Affari esteri dell'Ue incontreranno i loro omologhi dei Paesi del Golfo in occasione del Consiglio congiunto Unione europea - Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), un consesso composto da sei membri: Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. (Beb)