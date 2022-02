Auto: gruppo francese Faurecia, nel 2021 ricavi a 15,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Faurecia, specializzato in componentistica per automobili, nel 2021 ha registrato ricavi per 15,6 miliardi di euro e una perdita netta di 79 milioni di euro. "Una performance resiliente nonostante le circostanze sfavorevoli, segnata dalla penuria di semiconduttori con commesse solide", si legge in un comunicato. I risultati sono in linea con gli obiettivi, già visti al ribasso. Il consiglio di amministrazione ha proposto il versamento di un euro ad azione, stabile, rispetto al 2021. Faurecia punta per il 2025 a ricavi superiori a 33 miliardi di euro. Il gruppo francese conta di chiudere entro il primo semestre l'acquisizione del tedesco Hella, attiva nel settore dell'illuminotecnica per automobili.(Frp)