Bolivia: negata libertà provvisoria ad ex presidente Anez, sempre possibili visite di parenti e legali

- La giustizia della Bolivia ha negato la richiesta di libertà condizionale per l'ex presidente ad interim, Jeanine Anez, reclusa da quasi un anno in attesa di un processo per presunta violazione alle procedure costituzionali previste per l'ascesa alla guida del Paese. La nuova richiesta, avanzata dalla figlia Carolina Ribera, è stata respinta con l'argomento che le autorità non avevano mai negato l'accesso di familiari e legali dell'imputata nel perimetro del penitenziario. Il sistema carcerario "ha negato di aver limitato le visite dell'ex presidente e ribadito che tanto ai familiari quanto agli avvocati o ai conoscenti sia mai stata negata la visita", ha detto l'avvocato di Janez, Luis Guillen, citato dal quotidiano "La Ramon". Il ricorso era stato presentato dopo che la figlia era stata separata dalla madre, venerdì scorso, nel pieno di tensioni legate alla richiesta di trasferire Anez - allora giunta al non giorno di sciopero della fame - in ospedale. Il ministro dell'Interno, Eduardo Del Castillo, ha detto che Carolina Ribera era stata allontanata perché impediva al personale medico di prestare assistenza alla madre in carcere. (segue) (Brb)