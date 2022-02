Bolivia: negata libertà provvisoria ad ex presidente Anez, sempre possibili visite di parenti e legali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa Anez ha denunciato "torture psicologiche" proprio in relazione alle decisioni delle autorità carcerarie di non trasferirla in ospedale e imporle trattamenti sanitari contro la sua volontà. Anez ha denunciato al giudice di sorveglianza la pressione esercitata da funzionari che avrebbero imposto l'esecuzione di trattamenti sanitari senza il suo consenso. Esami e reidratazione con flebo che sarebbero stati effettuati per permettere di mantenere in carcere l'ex presidente, negando così il trasferimento in ospedale disposto venerdì dalle autorità. Per evitare ulteriori problemi, denuncia ancora Anez, il personale avrebbe allontanato "con l'inganno" la figlia, Carolina Ribera, dalla cella in cui era stata autorizzata ad entrare per assistere la madre. Infine Anez segnala che esiste una disposizione secondo cui la porta della sua cella rimane aperta durante l'ora dei pasti, per permettere alla reclusa di "odorare" il cibo e soffrire così un ulteriore pressione psicologica. (segue) (Brb)