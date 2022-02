Bolivia: negata libertà provvisoria ad ex presidente Anez, sempre possibili visite di parenti e legali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anez, agli arresti preventivi da marzo 2021, è indagata anche nel caso "Colpo di Stato I", con l'accusa di "terrorismo, cospirazione e sedizione". L'ipotesi in questo caso è di una responsabilità specifica nelle violenze registrate tra il 10 e il 20 novembre 2019, chiuse con la fuga all'estero di Morales. Le denunce di frode alle urne, sostenute da un rapporto preliminare dell'Osa, avevano scatenato una dura protesta delle opposizioni con sedi dei principali media occupati e politici del Mas (Movimento per il socialismo) assediati un po' ovunque. Spinto anche dalle Forze armate e vistosi bloccata l'ipotesi di convocare nuove elezioni, Evo Morales decise di rinunciare alla vittoria chiedendo asilo in Messico. Simpatizzanti del leader "cocalero" hanno dato il via a dure proteste di piazza chiuse con scontri che hanno portato, nel giro di una settimana, ad almeno 32 morti. (Brb)