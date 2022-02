Giordania: Paese ha subito 897 attacchi informatici nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, la Giordania ha subito 897 attacchi informatici. Lo ha rivelato Ahmed Melhem, il direttore del Centro nazionale per la sicurezza informatica, specificando che gli obiettivi sono stati prevalentemente società private, database dell’esercito e delle forze di sicurezza, imprese della telecomunicazione e aziende private dedicate al commercio. Secondo quanto emerso da Melhem, il 27 per cento degli attacchi è riconducibile a Stati esteri, il 26 per cento da singoli individui (alcuni dei quali con precedenti o comunque noti per essere criminali informativi) e il 13 per cento a organizzazioni terroristiche. (Res)