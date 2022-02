Medio Oriente: Hamas, nessun passo in avanti in trattativa scambio prigionieri con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas ha dichiarato che non ci sono passi in avanti nella trattativa con Israele per lo scambio di prigionieri. Lo ha riferito Zaher Jabarin, un funzionario di alto profilo dell’ufficio politico del movimento stesso, con una dichiarazione rilasciata al quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. Hamas smentisce quindi quanto detto dalla parlamentare della Knesset, l’organo legislativo israeliano, Emily Haya Mwati, che due giorni fa aveva annunciato dei passi in avanti nelle trattative, mediata dal Cairo, iniziate per la restituzione di quattro cittadini israeliani - di cui due militari - catturati nel 2014 da Hamas in cambio di alcuni militanti islamisti arrestati da Israele (non ne è stato specificato il numero). Secondo Jabrin, infatti, Israele non ha serie intenzioni, in quanto non vuole pagare il prezzo delle informazioni sui prigionieri in possesso di Hamas, e continua a rifiutarsi di coinvolgere prigionieri palestinesi di alto profilo nelle trattative. (Res)