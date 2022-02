Iraq: leader Al Fatah, “vicini a formare alleanza per maggioranza parlamentare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo partito dell’Alleanza Al Fatah, sciita filo-iraniana, Hadi al Amiri, ha annunciato di essere vicino a formare un’alleanza con altri partiti, in grado di ottenere la maggioranza del parlamento iracheno. Lo ha dichiarato lo stesso al Amiri domenica, in una nota pubblicata sui canali ufficiali del partito. Da quanto emerso, l’alleanza comprenderebbe “non solo i partiti del Quadro di coordinamento - piattaforma politica che riunisce le fazioni sostenute da Teheran -, tra cui Stato di diritto dell’ex premier Nuri al Maliki, ma anche forze di altre confessioni (senza specificare quali)”. Secondo il leader sciita, l’alleanza sarebbe in grado di raccogliere “almeno 133 seggi”. (Res)