Iraq: Forze sicurezza arrestano due attentatori, una persona ferita in esplosione

- Le Forze di sicurezza di Baghdad hanno arrestato, nel governatorato meridionale di Bassora - importante centro petrolifero del Paese - due persone accusate di aver messo in atto almeno un attentato, in cui è rimasta ferita una donna. Lo ha riferito una nota delle Forze di sicurezza stesse, pubblicata sui canali ufficiali dell’istituzione. Da quanto emerso, i due sarebbero stati accusati di aver posizionato degli ordigni esplosivi in diverse zone della città. Due sarebbero esplosi - uno senza recare danni a cose o persone, l’altra ferendo una donna, attualmente ricoverata in ospedale in condizioni non gravi. (Res)