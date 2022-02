Francia: sondaggio, su potere d'acquisto solo 22 per cento soddisfatti di Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solamente il 22 per cento dei francesi giudica positivamente il bilancio del presidente Emmanuel Macron sul tema del potere d'acquisto. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto francese dell'opinione pubblica (Ifop) dal settimanale "Le Journal du Dimanche". Il dato è in calo di otto punti rispetto alla rivelazione condotta nell'aprile dello scorso anno. Secondo una recente nota diffusa dal ministero dell'Economia, il potere d'acquisto in realtà è aumentato negli ultimi cinque anni in un ordine compreso tra il 4 e il 6 per cento a seconda del profilo delle famiglie.(Frp)