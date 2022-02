Business news: Messico, a Tecnicas Reunidas e Tsk due impianti a gas a ciclo combinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione federale dell'elettricità messicana (Cfe) ha assegnato a un consorzio formato dalle spagnole Técnicas Reunidas e Tsk e dalla tedesca Siemens Energy lo sviluppo di due impianti a gas naturale a ciclo combinato per 298 milioni di euro. Le prime due saranno responsabili del 50 per cento della progettazione e dell'esecuzione degli impianti, mentre l'azienda tedesca fornirà la tecnologia per le turbine a gas ad alta efficienza. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". Gli impianti avranno una capacità di 600 MW ciascuno ed il periodo di esecuzione stimato dei lavori è di 38 mesi. Il Messico sta cercando di ridurre l'impatto ambientale dei suoi impianti di produzione di elettricità, dando la priorità all'uso del gas naturale rispetto ad altri combustibili liquidi. Técnicas Reunidas, inoltre, ha comunicato alla Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola la firma di un contratto di 1,7 milioni di euro per l'avvio dei lavori preliminari nella Repubblica Dominicana di una centrale a ciclo combinato da 400 MW. Il lavoro nel paese caraibico includerà gli impianti di scarico del gas naturale nella baia di Puerto Plata, nel nord del Paese. (Res)