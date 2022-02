© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE DI ROMA- Evento "Italia Domani - Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza", il ciclo di incontri promosso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali i progetti per la Capitale, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell'attuazione del Pnrr e le modalità per accedere alle risorse. Apre il dibattito il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Intervengono anche il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini; il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia; la Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti; e il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli. Via Pietro de Coubertin, 30. (ore 11:30)- Presso il Canile Convenzionato Valle Grande prendono avvio le adozioni di cani sequestrati nell'ambito di procedimento giudiziario, successivamente dissequestrati, ceduti al Comune di Roma dal proprietario e ora adottabili. Saranno presenti l'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, le associazioni e le famiglie adottanti. Via Giovanni Battista Paravia, 201 (ore 10) (segue) (Rer)