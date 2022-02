© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova, da protagonista dell’informazione, narra da venti anni la cronaca piccola e grande, mettendo in primo piano i temi e le battaglie dei lavoratori" Carlo Costantini

Segretario Generale Cisl Roma Capitale Rieti

18 ottobre 2021

- REGIONE LAZIO- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato illustra con il commissario straordinario della Asl Roma 1, Angelo Tanese, gli interventi del Pnrr per l'azienda sanitaria capitolina. Presenti anche i presidenti dei Municipi 1, 2, 3, 13, 14 e 15. L'evento si tiene presso il salone del commendatore, Borgo Santo Spirito 3, Asl Roma 1. (ore 10)VARIE- Al via la tre giorni del XIX Congresso della Cisl Roma Capitale e Rieti con i delegati eletti dai Congressi delle Federazioni territoriali. Ad aprire i lavori del Congresso sarà la relazione del segretario generale della Cisl Roma Capitale Rieti, Carlo Costantini. A seguire i saluti degli ospiti e le conclusioni affidate a Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl nazionale. Carpegna Palace Hotel, in via Aurelia 481. (ore 15:30) (Rer)