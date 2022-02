Business news: Brasile, Corte dei Conti concede via libera a piano privatizzazione Eletrobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti federale del Brasile (Tcu) ha concesso il proprio via libera al piano di privatizzazione della compagnia statale dell'elettricità del Brasile Eletrobras, così come strutturato dal governo. Il presidente, Jair Bolsonaro, ha promulgato a luglio la legge in cui sono indicate le linee guida per l'Offerta pubblica iniziale (Ipo) delle azioni della Eletrobras, dopo l'approvazione in parlamento lo scorso 21 giugno. Il dossier era stato poi trasmesso alla Corte dei conti. Dopo il via libera della Tcu sarà necessario attendere l'analisi di altri organismi regolatori del mercato. La prossima tappa del processo di privatizzazione è la delibera da parte dell'assemblea generale degli azionisti in merito alle condizioni dell'operazione. L'incontro, in video-conferenza, è già fissato per il 22 febbraio. (Res)