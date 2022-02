Business news: Brasile, Rosatom potrebbe partecipare a lavori centrale nucleare di Angra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale russa Rosatom potrebbe partecipare ai lavori di completamento del terzo reattore della centrale nucleare di Angra dos Reis, nello Stato di Rio de Janeiro. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia, Bento Albuquerque. "I lavori ad Angra sono in corso già, ma la Eletronuclear sceglierà a breve una impresa specializzata nel settore dei reattori nucleari. Evidentemente Rosatom è una delle società al mondo in grado di completare questi lavori perché il reattore inizi a operare nel 2026", ha affermato Albuquerque ai giornalisti in Russia dove si trovava come componente della delegazione a seguito del presidente Jair Bolsonaro, in visita di Stato a Mosca. Albuquerque ha anche riferito delle trattative tra i governi brasiliano e russo per garantire l'arrivo in Brasile di fertilizzanti, il principale prodotto che il Paese acquista dalla Russia e la cui filiera sta attraversando un periodo di penuria. Il ministro ha affermato che il Brasile ha garantito la fornitura di fertilizzanti necessari per l'industria agro-alimentare e che sta negoziando contratti con aziende russe e di altri Paesi. (Res)