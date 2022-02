Business news: El Salvador, Bukele chiama "boomers" senatori Usa che chiedono rapporto su rischi Bitcoin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha risposto alla richiesta inoltrata da tre senatori statunitensi al Dipartimento di stato di redigere un rapporto sull’adozione del Bitcoin nel Paese centroamericano e i suoi rischi per il sistema finanziario Usa. “Avete 0 giurisdizione su una nazione sovrana e indipendente. Non siamo la vostra colonia, il vostro cortile. State fuori dai nostri affari interni. Non cercate di controllare qualcosa che non potete controllare”, ha scritto Bukele sul suo account Twitter, rivolgendosi ai senatori con l’appellativo “boomers”. (Res)