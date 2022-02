Business news: Argentina, Tenaris annuncia investimento di 180 milioni di dollari su eolico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Tenaris, succursale che opera nel settore dell'acciaio della holding italo-argentina Techint, ha annunciato un investimento di 190 milioni di dollari per la creazione di una centrale eolica in grado di fornire oltre il 50 per cento del fabbisogno elettrico della fabbrica di tubi di acciaio di Campana, nella provincia di Buenos Aires. Il progetto, si legge in una nota della compagnia, prevede l'installazione di 24 turbine da 4,2 Mw ciascuna per una capacità installata complessiva di 100,8 Mw equivalenti al 58 per cento del fabbisogno della fabbrica. Il progetto, prosegue la nota, dovrebbe essere già completato e in funzione entro il 2023 e consentirà una riduzione delle emissioni di Co2 stimata in 152 mila tonnellate annuali. (Res)