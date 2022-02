Giappone: nord del Paese paralizzato dalla neve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pesanti nevicate hanno colpito il nord del Giappone nella giornata di oggi, 21 febbraio, causando gravi disagi al traffico aereo e ferroviario. Japan Airlines Co. e All Nippon Airways Co. hanno cancellato oltre 140 voli, perlopiù da e per l'isola settentrionale di Hokkaido. L'operatore ferroviario locale, Hokkaido Railway Co., ha sospeso tutte le corse in partenza e arrivo alla stazione ferroviaria di Sapporo. Sulla capitale dell'Hokkaido sono caduti 11 centimetri di neve nelle 24 ore sino alle 6 di stamattina, e in alcune zone vicine alla città le precipitazioni potrebbero superare i 50 centimetri entro la mattinata di domani 22 febbraio. Sull'Hokkaido e altre località giapponesi della regione del Tohoku soffieranno anche venti di 126 chilometri orari. (Git)