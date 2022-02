Ucraina: Eliseo, Biden e Putin parteciperanno ad un summit sulla sicurezza in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo russo, Vladimir Putin, hanno acconsentito in linea di principio a prendere parte ad un summit sulla sicurezza per tentare di scongiurare un conflitto armato in Ucraina. Lo ha annunciato l'ufficio del presidente francese Emmanuel Macron, dopo una serie di colloqui tenuti dal titolare dell'Eliseo a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. In un comunicato diffuso nelle prime ore di oggi, la presidenza francese riferisce che Macron ha persuaso Biden e Putin a prendere parte ad un summit sulla "sicurezza e la stabilità in Europa". La nota precisa che il summit non potrà concretizzarsi se la Russia darà il via ad una invasione militare dell'Ucraina. (segue) (Frp)