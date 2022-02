Ucraina: Eliseo, Biden e Putin parteciperanno ad un summit sulla sicurezza in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha spiegato che l'incontro potrebbe seguire il colloquio tra il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro degli Esteri russi Sergej Lavrov, in programma il 24 febbraio. Psaki si è però detta scettica in merito alla possibilità di concretizzare l'incontro, ed ha ribadito che una invasione russa dell'Ucraina appare ormai prossima: "Siamo sempre pronti per la diplomazia. Siamo anche pronti a infliggere immediate e pesanti conseguenze nel caso la Russia scegliesse la guerra. E al momento, la Russia sembra continuare a preparare un imminente assalto su vasta scala contro l'Ucraina", ha detto Psaki. (segue) (Frp)