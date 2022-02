Ucraina: premier giapponese Kishida parteciperà a summit di emergenza G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, prenderà parte ad un summit di emergenza virtuale organizzato dal Gruppo dei sette (G7) questa settimana per fare il punto della crisi al confine tra Russia e Ucraina. Il summit si terrà giovedì 24 febbraio e sarà ospitato dalla Germania. "E' di importanza critica per il G7, che condivide valori universali come la libertà, la democrazia e lo stato di diritto, unirsi e guidare la comunità internazionale", ha dichiarato oggi il segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno. Kishida ha dichiarato oggi nel corso di una sessione della commissione Bilancio della Camera dei rappresentanti che Tokyo intende "proseguire gli sforzi diplomatici tesi ad alleviare le tensioni". (Git)