Usa: verrà inaugurata oggi la nuova piattaforma social media di Trump (2)

- Nelle intenzioni di Trump, il nuovo social media sarà "un rivale del consorzio mediatico progressista". Il primo passo sarà il lancio della piattaforma, disponibile in una versione preliminare per soli utenti selezionati già dal mese di novembre. "Viviamo in un mondo dove i talebani vantano una enorme presenza su Twitter, mentre il vostro presidente preferito è stato silenziato", ha accusato Trump lo scorso ottobre nella nota che annuncia il lancio del nuovo social, che è stato preceduto dalla fusione tra il Trump Media and Technology Group e Digital World Acquisition Group, già quotato al Nasdaq. Patrick F. Orlando, presidente e amministratore delegato di Digital World Acquisition Group, è anche amministratore delegato di Yunhong International, che secondo "Bloomberg" è una società incorporata nelle Isole Cayman con una sede a Wuhan, in Cina. Tuttavia, la struttura societaria alle spalle della piattaforma annunciata dall'ex presidente non è ancora nota nella sua interezza. (Nys)