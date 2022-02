Ucraina: Usa all'Onu, Russia ha approntato lista di ucraini da "uccidere o internare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Bathsheba Crocker, ha avvertito l'Onu che la Russia avrebbe stilato una lista di cittadini ucraini "da uccidere o inviare a campi di detenzione dopo l'occupazione militare" di quel Paese. Lo riferisce il quotidiano "Washington Post", che ha ottenuto copia di una lettera inviata dall'ambasciatrice dove viene menzionata come fonte dell'informazione l'intelligence Usa. Nella lettera, Crocker afferma che Mosca intende rendersi responsabile di "sofferenze umane diffuse" nell'eventualità di una invasione militare dell'Ucraina: "Vorrei porre alla vostra attenzione inquietanti informazioni recentemente ottenute dagli Stati Uniti, che indicano la pianificazione di violazioni dei diritti umani e abusi all'indomani di una nuova invasione", afferma la missiva dell'ambasciatrice. "Questi atti, che in passate operazioni russe hanno incluso omicidi mirati, rapimenti, detenzioni ingiuste e il ricorso alla tortura, avrebbero probabilmente per bersaglio quanti oppongono le azioni della Russia". La lettera è stata pubblicata in contemporanea con l'annuncio di un accordo di principio per un nuovo colloquio tra i presidenti di Usa e Russia, Joe Biden e Vladimir Putin. (Nys)