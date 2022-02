Usa: tasse, scontro tra Elon Musk e la senatrice Warren

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha risposto tramite il suo profilo Twitter alla senatrice democratica Elizabeth Warren, che lo ha accusato di non pagare le tasse. "Sapete quanto paga in tasse lui, uno tra gli uomini più ricchi al mondo? Zero", aveva accusato la senatrice nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Cnn". Warren aveva aggiunto che magnati come lo stesso Musk e il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, eludono il fisco utilizzando il capitale azionario. "Lo fanno perché vengono tassati solamente sul reddito. Si assicurano intelligentemente di non avere alcun reddito ufficiale". Musk ha replicato affermando di pagare le tasse e di averne pagate un importo record lo scorso anno: 11 miliardi di dollari, dopo la cessione di una consistente quota di azioni di Tesla. "Farà visita all'Irs (l'agenzia delle entrate Usa) la prossima volta che sarò a Washington per salutare, dal momento che lo scorso anno ho versato i contributi fiscali individuali più alti nella storia del Paese", ha scritto l'ad di Tesla sul suo profilo. (Nys)