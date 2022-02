Turchia-Russia: possibile colloquio Erdogan-Putin nei prossimi giorni su crisi ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha in programma una conversazione telefonica con l’omologo russo, Vladimir Putin, dedicata ad affrontare le tensioni tra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin. "La proposta del nostro presidente per un incontro tra i leader di Russia e Ucraina è, infatti, la proposta più importante e concreta per superare questa crisi. Gli sforzi del nostro presidente in tal senso continuano. Durante la nostra recente visita in Ucraina, la questione è stata discussa con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Allo stesso modo, il presidente Erdogan ha sollevato questo problema in conversazioni telefoniche con Putin. Ci sarà un'altra telefonata nei prossimi giorni. Le parti discuteranno di questo problema (delle tensioni tra Russia e Ucraina)", ha dichiarato Kalin secondo quanto riferito dall’emittente turca “Trt Haber”.(Res)