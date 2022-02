Marocco-Israele: ministra economia israeliano inizia visita per sviluppare rapporti con il regno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Barbivai avrà incontri con i ministri dell'Industria e del Commercio, dell'Economia e delle Finanze e dell'Occupazione, e rappresentanti del mondo imprenditoriale. La ministra è accompagnata dal marito, nato in Marocco ed emigrato in Israele. "Il Marocco è di notevole importanza per Israele a livello diplomatico, economico e culturale", ha dichiarato la Barbivai prima della sua visita. Il commercio bilaterale tra Israele e Marocco ha raggiunto i 115 milioni di euro nel 2021. Tra i settori di cooperazione: sanità e apparecchiature mediche, industria farmaceutica, agricoltura, tecnologie per la mobilità, cybersecurity e trasporto aereo. Il 13 marzo è previsto il primo volo diretto tra Casablanca e Tel Aviv, operato da Royal Air Maroc (Ram). Il Marocco, che ha appena riaperto i suoi confini il 7 febbraio dopo averli chiusi a causa della pandemia di Covid-19 e prevede l'arrivo di un gran numero di turisti israeliani quest'anno. L'alleanza israelo-marocchina fa parte degli "Accordi di Abramo" che hanno visto diversi paesi arabi normalizzare le loro relazioni con Israele. (Res)