Business news: Ecuador, commercio e investimenti, governo organizza riunione con autorità Usa

- Il ministro della Produzione e Commercio estero dell'Ecuador, Júlio José Prado, ha annunciato una riunione con i rappresentanti del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti nell'ambito della riunione della Commissione per il commercio e gli investimenti. Obiettivo della riunione, afferma Prado in una pubblicazione su Twitter, è quello di far avanzare gli aspetti tecnici delle relazioni bilaterali in corso tra i due Paesi per cercare di raggiungere un accordo commerciale. (Res)