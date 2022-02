Russia-Usa: ambasciata a Mosca invita connazionali a lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti in Russia ha diramato un messaggio di allerta rivolto ai suoi connazionali per invitarli a lasciare il Paese. "Secondo fonti dei media, sono giunte delle minacce di attacchi contro centri commerciali, stazioni ferroviarie e della metropolitana e altri luoghi di ritrovo pubblico nelle principali aree urbane, tra cui Mosca e San Pietroburgo, nonché in aree di accresciuta tensione lungo il confine russo con l'Ucraina", si legge nel messaggio della missione diplomatica. L'ambasciata, quindi, invita i cittadini statunitensi a mettere in atto una serie di misure per salvaguardare la loro sicurezza, fra cui dei "piani di evacuazione" che non si basino "sull'assistenza del governo degli Stati Uniti". Nel messaggio, si invitano inoltre i cittadini a evitare i luoghi affollati e "frequentati da turisti e occidentali". (Rum)