Business news: Repubblica Dominicana vuole attrarre 1,3 miliardi di investimenti spagnoli all'anno

- La Repubblica Dominicana intende mobilitare circa 1,3 miliardi di euro all'anno da parte dei grandi gruppi imprenditoriali spagnoli per far crescere ulteriormente il turismo nel paese caraibico. Lo ha detto al quotidiano "Cinco Dias" il presidente della Confederazione patronale della Repubblica Dominicana (Copardom) e presidente del Consiglio degli imprenditori iberoamericani (Ceib), William Matias Ramirez, evidenziando come la Spagna sia il quarto paese in termini di viaggiatori. "Finora il turismo si è concentrato su alcune zone specifiche, come Punta Cana o Puerto Plata. Ma ci sono tre aree che sono molto attraenti e stanno emergendo come destinazioni future: Costa Ambar, Miches", ha spiegato Ramirez, aggiungendo che anche la zona sud è molto sottosviluppata con più di 500 chilometri di spiagge vergini. Ma, a parte il turismo, gli altri due grandi poli di attrazione per gli investitori stranieri sono l'agroalimentare e l'energia. (Res)