Business news: Brasile, governatore Banca centrale, mercati meno preoccupati da possibile vittoria Lula a presidenziali

- Il presidente della Banca centrale (Bc) del Brasile, Roberto Campos Neto, ha dichiarato che i mercati si stanno mostrando meno preoccupati circa una possibile vittoria dell’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva alle elezioni in programma a ottobre. “Il mercato ha meno paura di passare da un governo a un altro”, ha dichiarato Campos Neto in un’intervista a “Globo”. Per il presidente della Bc, la reazione del mercato è da ricondurre al fatto che un un possibile governo che rappresentava il rischio di misure estreme si sta spostando verso il centro. “Questa è l’interpretazione che ricaviamo dai prezzi del mercato”, ha sottolineato. (Res)