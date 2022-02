Business news: Argentina, governo avvia processo di finanziamento gasdotto Vaca Muerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha dato ufficialmente il via al processo di finanziamento per la costruzione del primo tratto del gasdotto che unirà la zona del bacino petrolifero e gasifero di Vaca Muerta, nel sud del Paese, con la provincia di Buenos Aires. Lo ha fatto attraverso un decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che dà ufficialmente in concessione il futuro gasdotto alla società statale Ieasa (Integracion energetica argentina) e istituisce un fondo fiduciario per l'esecuzione della prima tappa dell'opera. A partire da questo momento Ieasa è autorizzata a costituire le prime gare d'appalto per l'avvio della costruzione di un'opera di infrastruttura considerata strategica dal governo di Alberto Fernandez per sostenere la ripresa economica e risolvere il problema della dipendenza energetica nell'attuale contesto di crisi del debito. (Res)