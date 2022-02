Business news: Brasile, governo presenta programma per incoraggiare estrazione mineraria in Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto esecutivo (medida provisoria) che crea un programma di sostegno allo sviluppo dell'industria mineraria artigianale e su piccola scala in Amazzonia (Pró-Mapa). L'area identificata dal programma è quella della regione dell'Amazzonia legale, che abbraccia gli stati di, Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Maranhao, Pará, Rondonia, Roraima e Tocantins. L'obiettivo principale, afferma il governo in una nota, è "stimolare lo sviluppo dell'attività mineraria artigianale e su piccola scala attraverso politiche pubbliche settoriali. L'attività sarà disciplinata dalla legge 7.805 del 1989, norma che ha regolato il regime di concessione mineraria e che non menzionava in origine l'attività estrattiva artigianale. La legge stabilisce che, per ricevere il permesso, l'area esplorata non può superare i 50 ettari "salvo quando concessa a una cooperativa di estrattori". (Res)