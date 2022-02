Business news: Argentina, comitato direttivo Fmi si riunisce per discutere negoziati su nuovo piano finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato direttivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) si è riunito per discutere dei negoziati con l’Argentina per la ristrutturazione del debito da 45 miliardi di dollari. Il governo dell’Argentina si aspetta di raggiungere il cosiddetto “accordo di staff” con l’Fmi su un nuovo programma di finanziamento prima di marzo, quando è in programma un importante rata di pagamento del debito. L’accordo dovrà essere approvato dal Congresso argentino prima di raggiungere il comitato esecutivo dell’Fmi. L’accordo di staff delinea gli obiettivi e gli impegni concordati tra le parti e segue l’accordo preliminare annunciato lo scorso gennaio. (Res)